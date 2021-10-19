AK Parti’den Sami Kohen mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden yazar Sami Kohen ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazarımız Sami Kohen için taziye mesajı yayınladı.

Türk basınının duayen ismi Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata veda etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Kohen için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında, “Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen’i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasına büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti” dedi.