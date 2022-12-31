AK Parti’den seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimin sorun yaşanması durumunda öne alınabileceğini söyledi.

Siyasette erken seçim tartışması sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan önemli bir açıklama geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.

Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, “Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.