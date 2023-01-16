AK Parti’den seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, katıldığı televizyon programın canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemde en çok merak edilen konular arasında olan erken seçimle ilgili soruya da cevap verdi. Kurtulmuş, “Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez” yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021’den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz.

AK Parti Metaverse konusunu kullanan bir parti. Metaverse’yi siyasetin gündemine ilk taşıyan parti AK Parti olmuştur. “AK Partim” ileri teknolojiyi kullanabilen bir platform olarak hazırlandı.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Seçim hayati bir önem arz ediyor.

“LİSTEYİ İTİBARLI İSİMLER ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ”

Daha bunu konuşmak için çok erken. Milletvekili adaylıklarının ortaya çıkması lazım. Aday adaylığı ortaya çıkmadan bu söylenemez. Bu seçimin kilit kavramı itibardır. Sözüne kıymet verilebilecek, halkın sevdiği, itibarlı isimler üzerinden yapacağız.