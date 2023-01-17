AK Parti’den seçim tarihiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihine dair açıklama yaptı ve konunun müzakere edileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Seçim tarihinin güncellenmesi noktasında müzakere ediyoruz” diyen Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabileceğini söyledi.

2023 seçimlerinin öne alınmasıyla ilgili tartışma sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ”Mayıs’ta bu işi bitirelim” açıklaması geldi.

”Seçim 14 Mayıs’ta” olacak iddiaları da dolaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ konuya ilişkin açıklama geldi. Dağ, ”Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz” dedi ve 2023 yılında yapılacak hiçbir seçime ”Erken seçim” denilemeyeceğini söyledi. Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabileceğini de sözlerine ekleyerek ”360 millletvekilinin oyu gerekiyor” dedi.

SİYASETTE İHA-SİHA POLEMİĞİ

DEVA Partisi Genel Başkanı’nın SİHA üreticisi Baykar’a yönelik açıklamaları tartışılıyor. Bu şirketin özel olarak desteklendiği ve dokunulmaz hale getirildiği iddialarına yönelik de konuşan Dağ, Ali Babacan’a sert tepki gösterdi. Dağ, ”Burada bir siyasi duruş söz konusu değil” dedi.