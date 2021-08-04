AK Parti’den tepki: Siyasi kundakçılık yapmayın

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, birçok noktada çıkan yangınlarla ilgili tartışmalara değindi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son günlerde meydana gelen orman yangınları üzerinden muhalefetin kara propaganda yürüttüğünü söyledi. Muhalefet temsilcilerinin yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını ve devleti aciz göstermek istediğini ifade eden Kabaktepe, “Doğal afetler kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemlidir. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın” dedi.

Doğal afetlerin kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Kabaktepe, “Bir doğal afet meydana geldiği vakit ‘Nasıl faydalı olabilirim?’ düşüncesiyle bir araya gelmek esastır. Bu durumu bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme etmenin millete bir faydası yoktur. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ TÜM ZARARLARI TELAFİ EDECEK GÜÇTEDİR”

İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Son günlerde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletimizin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğal afette şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden tüm kardeşlerimize Rabbim’den kolaylıklar temenni ediyorum. Bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşlarımızı hiç tereddüt etmesin, devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir” ifadelerini kullandı.