AK Parti’den yeni anayasa açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sadece AK Parti’nin değil, Türkiye siyasetinin temel ödevlerinden birisinin, gerçekten sivil, tamamen milletin kendi inisiyatifiyle gündeme getireceği ve gerçekleştireceği bir anayasa yapabilmesi olduğunu belirterek, “Bunun yolu da parlamentoda bu anayasayı oluşturacak bir çoğunluğun elde edilmesi ve belli bir orana ulaşırsa ondan sonra parlamentodan halka giderek, referandumla tam manasıyla sivil bir anayasanın yapılmasıdır.” dedi.

Kurtulmuş, Ordu’da Altaş TV’nin ev sahipliğinde 25 ilden televizyon kanalının katılımıyla düzenlenen “Anadolu Soruyor” programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Her gün halkın içerisinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, “Şimdiye kadar ‘Aman bir an evvel seçim olsun, Türkiye’yi seçime götürün.’ diye halktan bir talebin olduğuna şahit olmadık. Böyle bir konu bulunduğumuz hiçbir ortamda, halkın içerisinde çarşıda, pazarda gündeme gelmiş değil. Ama Türkiye’de muhalefeti şu anda zaten bir arada tutan en önemli yapışkanlardan, tutkallardan birisi de budur.” diye konuştu.

Kurtulmuş, sadece AK Parti’nin değil, Türkiye siyasetinin temel ödevlerinden birisinin, gerçekten sivil, tamamen milletin kendi inisiyatifiyle gündeme getireceği ve gerçekleştireceği bir anayasa yapabilmesi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Bunun yolu da parlamentoda bu anayasayı oluşturacak bir çoğunluğun elde edilmesi ve belli bir orana ulaşırsa ondan sonra parlamentodan halka giderek, referandumla tam manasıyla sivil bir anayasanın yapılmasıdır. Bizim talebimiz budur. Bunu söylerken de başından itibaren hiçbir şekilde anayasa konusunda empoze edici, çerçeveleyici bir tavır içinde olmadık. Başından itibaren diyoruz ki bütün siyasi partiler, anayasayla ilgili fikri olanlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, herkesin ‘Türkiye’nin yeni sivil anayasası bu olmalıdır ya da benim şöyle bir teklifim vardır.’ diyerek bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşması lazım. Tabii bu başta siyasi partilerin ödevidir. Arzu ederiz ki anayasa çok büyük bir konsensusla parlamentodan çıksın.”