AK Parti’den Yunanistan’a kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesi yapma kararına tepki gösterdi.

Twitter’dan açıklama yapan Çelik’in açıklamaları şöyle:

Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.

Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.