AK Parti’den Zafer Partisi’ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özdağ kameralar karşısına geçti.

Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: Değerlendirme fırsatını bulduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde umut ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir. Özellikle her iki taraftan da müşterek gördüğümüz konuları paylamak isterim.

Açıkçası hem terör örgütlerinin Türkiye’yi tehdit eden önemli bir mesele olduğu konusunda fikirlerimizi örtüştüğünü ifade etmek isterim. Göçmenler konusunu müzakere ettik. Suriyelilerin onurlu geri dönüşü için çalışmalarımız devam ediyor.

Kılıçdaroğlu 10 milyon sığınmacıyı getirdiniz dedi. Şu anda Türkiye’de 4 milyon 995 bin Suriyeli var. Yanlış bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz.” dedi.