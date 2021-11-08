AK Partili Akbaşoğlu: Türkkan istifa etmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayan, kendisini feda eden bir şehide açıkça anasına, bacısına küfreden bir kişinin Gazi Meclisin çatısı altında bulunması mümkün değildir” dedi.

AK Parti’li Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfretmesinin, gündemi değiştirdiğini söyledi. Yaşanan hadisenin herkesi üzdüğünü belirten Akbaşoğlu, “Bu ifadeler asla ve kata kabul edilemez. Bağrı yanmış, teröristlerce paramparça edilmiş bir şehidimiz söz konusuyken, bununla ilgili şehidimizin bacısına ilişkin apaçık Lütfü Türkkan tarafından küfredildiği duyuldu. Türkkan’ın Grup Başkanvekilliğinden istifa ettirilerek, samimiyetsizce bu olayın üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez. Çünkü, Türkkan genel başkanından ve kendi kamuoyundan özür diledi ama rencide ettiği şehit yakınları ve şehidimizden özür dilemedi. Yapılması gereken, Meral Akşener’in bu kişiyi partiden ihracı ile ilgili disiplin kurullarını devreye sokmasıydı. Üç gün oldu daha bir işlem duyulmadı görülmedi” dedi.