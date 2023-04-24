AK Partili Canikli’den Kılıçdaroğlu’na: Palavra

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yatırım vaadine ilişkin konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Kılıçdaroğlu’nun politik palavralarla kaynak olarak gösterdiği ‘İngiliz Finans sisteminin parayı göndermesi mümkün değildir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yatırımı Türkiye’ye getireceğini söylediğini hatırlatarak, “IMF’den borç almayacağını, İngiltere’den doğrudan temiz yatırım getireceğini iddia ediyor.

Bilindiği üzere doğrudan yatırım formatında gelen para Türkiye’de fabrikalar kurar, şirketler satın alır veya ortaklıklar oluşturur. Bu şekilde gelen yatırım Devlet’in harcamalarını finanse etmez. Çünkü Devlet’e borç olarak verilen bir para değildir. Bu nedenle başta depremzede konutlarının inşası ve EYT’lilerin emekli maaşları olmak üzere Devlet’in artan giderleri için gereken kaynak ihtiyacı ortada durmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu bunun için bütçeden yapacakları tasarrufla bu harcamaları karşılayacaklarını ima etmektedir. Tasarruf konusuna tekrar döneceğim. Öncelikle 300 milyar dolarlık yatırım konusunu netleştirelim.

Burada en kritik soru şu: İngiltere ekonomisi yurtdışına (Türkiye’ye) 300 milyar dolar tutarındaki sermaye transferini yapacak güçte midir?” değerlendirmesini yaptı.

İNGİLTERE’NİN SERMAYE İHRAÇ EDECEK GÜCÜ YOK

İngiltere Merkez Bankası’nın bilanço büyüklüğünün, ABD ve AB Merkez Bankalarında olduğu gibi, 2008 yılından bugüne çok büyük artış gösterdiğini kaydeden Canikli, “Bunun sonucu parasal tabanda aşırı genişleme meydana gelmiştir. Bugün itibariyle İngiltere Merkez Bankası’nın bilanço büyüklüğü, yani parasal taban 1 trilyon sterlini aşmıştır. Makro ekonomik göstergelerle uyumlu olan, yani olması gereken parasal büyüklük miktarı ise 350 milyar sterlindir. 650 milyar sterlinlik bir fazlalık vardır. Yani bu kadar paranın piyasadan çekilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İMF, İngiltere Merkez Bankası’na, bilançosunu üçte iki oranında azaltarak 650 milyar sterlin değerinde devlet tahvili satması gerektiği çağrısını yapmaktadır. İMF, parasal sıkılaştırma politikasında net ve cesur olması gerektiği konusunda İngiltere Merkez Bankası’nı uyarmaktadır. İçinde bulunulan şartlar nedeniyle İngiltere Merkez Bankası piyasadan para çekme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Yani, parasal sıkılaştırmayla ilgili gerekli adımları atmakta zorlanmaktadır. Piyasadan para çekilmesi, büyümeyle ilgili problemleri ortaya çıkaracağı için İngiltere Merkez Bankası parasal sıkılaştırmayla ilgi takvimi sürekli ertelemektedir. Görünen odur ki orta vadede, önümüzdeki 3-5 yıllık dönem içerisinde İngiltere’de parasal sıkılaştırma politikası uygulamaya konulamayacaktır.