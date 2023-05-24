AK Parti’li Çelik: Kılıçdaroğlu yalan söylüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını değerlendirdi.

TRT Haber’e konuşan Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle; Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs’tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi’ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.

Bunlar bir deklarasyon yapmışlar. Devleti yönetirken bile 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcısı neyse ortak karar verecekti. Onların mutabık olmadığı konuda kendi Cumhurbaşkanı adayları herhangi bir karar veremeyeceklerdi. Böyle bir projeleri vardı. Şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle tabana zıt şeyler.

“KILIÇDAROĞLU HDP’YE Mİ, ZAFER PARTİSİ’NE Mİ YALAN SÖYLÜYOR?”

İkinci bir durum da şu; Kılıçdaroğlu, Türkiye’de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Açık bir şekilde ifade ediyorlardı. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar. İttifak dediğimiz şey şudur; İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla bugün Kılıçdaroğlu HDP’ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor? Hangisine yalan söylüyor? Hangisini diğerine tercih ediyor?