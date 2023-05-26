AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Bu dolandırıcılık

AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi durumunda kart borçlarının silineceğine dair verdiği vaade tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından cevap veren Dağ, söz konusu vaadi dolandırıcılık olarak niteledi.

Türkiye 2. tur oylamasına gidiyor. Siyasiler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken seçmeni ikna edebilmek için sık sık vaatlere başvuruyor.

Bu doğrultuda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kılıçdaroğlu göreve gelmesi durumunda kredi kartlarının faiz borçlarını sileceğini ve ana paranın 36 ay taksitlendireceğini söyledi.

DAĞ’DAN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun vaadine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tepki gecikmedi.

Kılıçdaroğlu’nun kredi kartı vaadini ‘dolandırıcılık’ şeklinde değerlendiren Dağ, vatandaşlara ‘inanmayın’ uyarsında bulundu.

“SİZİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHISLARA İNANMAYINIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, şunları söyledi;

Uyarı! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız.”