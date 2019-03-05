AK Partili isimden yeni parti iddiasına yanıt

AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 yeni siyasi parti kurulacağı iddiasına yanıt verdi.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, “AK Parti 2001’de kuruldu 2019 yılındayız 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Bostancı’nın NTV canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları:

(Yeni askerlik düzenlemesi) Muhtemelen Nisan ayı içinde Meclis gündemine gelecek.

Kanaatim çok fazla tartışma olur mu şimdiden ön göremiyorum ama beklemiyorum. Partilerin üzerinde anlaşacakları temel hususları içeren bir teklif olacaktır. Hızlı çıkacaktır diye düşünüyorum.

ANKET TARTIŞMALARI

Benim kanaatim Ankara ve İstanbul’da problem yok. İzmir’de mücadele etmeye devam edeceğiz.

YENİ PARTİ İDDİASI

Bol miktarda senaryonun ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset. Siyasette de senaryo çok gerçeklik ne derseniz farklı. AK Parti 2001’de kuruldu 2019 yılındayız 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum.

Bir dönem ‘O ayrılıyor bu ayrılıyor, başka bir parti çıkacak, AK Parti’nin içinden yeni başkaldırılar var.’ Bunların hiçbirisi işe yaramadı.

Bu aynı zamanda Türkiye siyasetine ilişkin farklı bir durumu gösteriyor o da şu; Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme sağlanabilme imkanı yine AK Parti’nin kendi içinden aranıyor.

TRT