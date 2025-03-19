Ak Partili Öz Sporcu İftarına Katıldı

İFTAR SOFRASINDA BULUŞMA

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte sporcularla bir araya geldi. Yakutiye Spor Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine yaklaşık 500 sporcu, antrenör ve spor uzmanı katıldı. İftar öncesinde masaları dolaşan Öz, sporculara ilgi göstererek onlara başarı dileklerini iletti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Milletvekili Öz, iftar yemeğinde yaptığı açıklamada, “Bu güzel iftar programından dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürümüz Erdoğan Dönmez ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının feyz ve bereketini yaşadığımız bu günlerde sporcu, antrenör ve spor uzmanlarımızla iftar sofrasında buluşmanın ve onlarla hasbihal etmenin mutluluğunu yaşadık.” şeklinde konuştu.

SPOR AİLESİYLA BİR ARADA OLMAK

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, spor ailesi ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, katılımları için Mehmet Emin Öz’e teşekkür etti.