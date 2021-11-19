AK Partili vekil hayatını kaybetti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini açıkladı.

“Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.