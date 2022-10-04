AK Partili vekil kaza geçirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı. Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ök’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.