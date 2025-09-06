Ak Partili Vekiller Bilecik’te Buluştu

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BİLECİK’TE BULUŞTU

AK Partili milletvekilleri, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ etkinliği çerçevesinde Bilecik’e geldi. Pelitözü Gölpark’ta bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MKYK Üyesi Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı olan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Bilecik’teki partililerle bir araya geldi.

HEYECANLI BİR GÜNÜN TEMELİ ATILDI

Kahvaltı sonrası açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Bugün heyecanlı bir gün. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında neredeyse ilçelerimizde adım atmadık bir yer kalmayacak. Ziyaretlerimiz olacak; şehit gazi yakınlarımızı, esnafı ve fabrikaları ziyaret edeceğiz. İnşallah bugün vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Hep birlikte sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

BİLECİK İÇİN ÖNEMLİ BİR TARİH

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de, “Kuruluşun, kurtuluşun, dirilişin şehri Bilecik’te siz değerli milletvekillerimizi misafir etmenin onurunu yaşıyoruz. Bugün, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü. Böyle onurlu bir günde değerli misafirlerimizi burada ağırlamak bizim için bir şeref. İnşallah bu ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında yapacağımız programlar hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Ayrıca, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ çerçevesinde kentte bulunan milletvekilleri, Bilecik’in çeşitli ilçelerinde düzenlenen etkinliklere katılacak.