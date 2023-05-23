AK Partili Zengin: Kılıçdaroğlu’nda keskin dönüşler var

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve çevresinde keskin dönüşler olduğunu söyledi.

2. tur görüşmelerine ilişkin konuşan Özlem Zengin, “Ortaya konulan tablo, 2 turlu seçimi Türkiye ilk defa deniyor. Süreç sürprizler barındırıyor. Meclis ile ilgili tablonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhalefet bazı şeylere gereğinden fazla konsolide oldu. İkinci tura geldiğimizde Kılıçdaroğlu ve çevresinde müthiş keskin dönüşler var. Bu sefer sonucu gördüklerinde daha derin bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Sistemi parlamenter sistem ve 6’lı Masa üzerine kurmuşlardı, bu tamamen çökmüş oldu.” dedi.