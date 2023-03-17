AK Parti’nin adayı belli oldu

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterdi.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında bugün ortak karar için toplandı. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı AK Parti TBMM Grubunun ortak grup kararıyla resmileşti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis’te ‘cumhurbaşkanı aday gösterme’ süreci de başladı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık kararı oy birliğiyle alındı. Karar önümüzdeki hafta Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilecek.” dedi.

AK Parti’de seçim çalışmaları da sürüyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvurularının 22 Mart’a kadar uzatıldı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin milletvekili aday adaylığı işlemleri ile ilgili AK Parti Genel Merkezi’nde açıklamalarında, 81 ilde milletvekili aday adaylığı müracaatlarının devam ettiğini belirtmişti. Yavuz , “Yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. İlgili MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır. İllerimizde ve burada zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlar da daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. Bu hafta sonu yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı, sonraki hafta cumartesi günü 10.00- 16.00 saatleri arasında yapacağız” demişti.

Şu ana kadar 3 bini aşkın milletvekili aday adaylığı başvurusunun gerçekleştiğini belirten Yavuz, “Bunun çok daha fazla bir şekilde artarak devam edeceğini görüyoruz. Zaten o rağbeti, o yoğun başvuruyu gördüğümüz için de bu tarihleri esnettik. Biraz daha ileri bir tarihe atmış olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.