AK Parti’nin Ankara adayı Özhaseki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde yarışacak adayları açıkladı. AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki olarak açıklandı.

AK Parti’de geçtiğimiz hafta açıklanan belediye başkan adaylıklarının açıklanması bu hafta grup toplantısında devam etti. Başkan Erdoğan, aralarında İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu 20 şehrin başkan adaylarını açıkladı.

En çok merak edilen şehirlerden biri olan başkent Ankara’nın adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

BELEDİYECİLİKTE TECRÜBE

Bakanlığında hayata geçirdiği önemli faaliyetler ile şehircilik konusunda önemli bir isim haline gelen Mehmet Özhaseki, bakanlığından önce de Kayseri’de uzun yıllar boyunca Belediye Başkanlığı yapmıştı.

5 kez üst üste Kayseri Belediye Başkanlığı’na seçilen Özhaseki, 7 yıl boyunca da Tarihi Kentler Birliği’nin başkanlığını yaptı. Bakanlığı haricinde 26 ve 27’inci dönemde Kayseri’den milletvekili olan Özhaseki artık Ankara’ya hizmet için çalışacak.

TRT