AK Parti 20 ilde ittifaka gidecek

Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Parti yeni adımlar atmaya devam ediyor. AK Parti, kararsız seçmen için 20 ilde ittifaka gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında seçim anketleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifestoyu açıklamasının ardında başlatılan seçim kampanyasının ilk etkileri MYK’da ele alındı. Kampanyaya yönelik vatandaşların beğenileri ve ilk tepkileri değerlendirildi. Kampanya’nın sonraki aşamalarına yönelik hazırlıklar da gözden geçirildi.

Toplantının ana gündem maddesi kararsız seçmenlerdi. İstanbul ve Ankara’da yüzde 20’nin üzerinde İzmir’de ise yüzde 25 karasız seçmen olduğu belirtildi. AK Parti bu üç büyükşehirde bu hafta tekrar anket yaptıracak. Teşkilatlar ve adaylar anket sonuçlarına göre kararsızların beklentilerini tespit edecek. Beklentileri doğrultusunda yeni projeler gündeme gelecek. Kararsız seçmene yönelik özel söylemler geliştirilecek.

MYK’nın bir diğer gündemi ise AK Parti ve MHP’nin ittifak yapacağı iller oldu. Toplantıda ittifakın kapsamının genişletilmesi konuşulurken; yeni ittifak yapılacak iller arasında Iğdır, Kars, Giresun, Çanakkale, Kırklareli, Zonguldak, Sinop, Burdur, Edirne ve Şırnak’ın da aralarında olduğu yaklaşık 20 il olduğu öğrenildi.

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