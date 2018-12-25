AK Parti’nin İstanbul adayı belli oluyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oluyor.

Erdoğan’dan açıklama geldi. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, 29 Aralık’ta belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 29 Aralık’ta açıklanacağını söyledi. Erdoğan Binali Yıldırım’ın olası adaylığı ile ilgili olarak, “TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısının ardında TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki günlerde Rusya’da görüşeceğini söyledi.