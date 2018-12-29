Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım olarak açıkladı.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım açıklamasında, “Çok çalışacağım. Bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. İstanbul’a olan borcumu ödemeye geliyorum.” dedi.

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Mevlama şükürler olsun yeniden beraberiz. Topal Dursun’un ve Bahar hanımın oğlu Binali. Babam beni okuyayım diye İstanbul’a yolladı. Çok çalıştım burada ortaokul, lise, üniversite okudum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Ben İstanbul’un denizine aşığım. Kasımpaşa’da büyüdüm, denizcilik tahsili yaptım. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde, İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum. İstanbul’un insanıyla boğazını kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdım. Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa rabbime şükrediyorum.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı… Hepsine başladık, teker teker açıldılar. Allah’ın izniyle bu hizmetleri de tamamladık. Sevgili İstanbullular, İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbullu’ya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var.

Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışan, hem de evini düzen içinde tutan analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum.

Sevgili kardeşlerim, TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, 15 Temmuz’da alçak FETÖ’cülerin sallayıp yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren gazi Meclis’ten…

Orada 81 ilden milletvekili var. Ben hepsinin başkanı oldum, burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Pendikliye de hesap vereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar’ın derdi de benim derdim, Bakırköy’ün derdi de benim derdim. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye’nin başkentinden, Napolyon’un dediği gibi dünyanın başkentine geliyorum. İstanbul’a hizmet Türkiye’ye hizmettir, İstanbul’a hizmet Hakk’a hizmettir.

Parti teşkilatıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı’nın mimarlarından sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu şehrin insanlarına bana hizmet etme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbullu hemşehrilerimizle projelerimizi kapsamlı bir şekilde konuşacağız.