AK Parti’nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’dan boşalan görev için adaylar açıklanmaya devam ediyor. AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı belli oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Şentop’un TBMM Başkan adayı olması dolayısıyla AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu. Bilgiç’ten boşalan komisyon başkanlığına ise Ak Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi. Seçimler bu sabah gerçekleştirilen AK Parti kapalı grup toplantısında yapıldı.

TRT