AK Parti’ye katılmıştı! Rozetini Erdoğan taktı

AK Parti’ye katılan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP’den Memleket Partisi’ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye katılmıştı. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı’nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı Çelebi yaptığı açıklamada şunları söyledi; Siz canınızla ben özgürlüğümle milletimiz bağımsızlığına direndi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayız. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Vücudum vatan toprağından. Bir çok devre arkadaşım şehit düştü. 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Bir kolum fazla, bir bacağım fazla diyerek” bu millete cellata olan hain PKK, FETÖ ile mücadelenizde yanınızdayız.

CHP’den 2018 yılında milletvekili seçilen ve 2021’de istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan Mehmet Ali Çelebi, şubat ayında partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, bugün Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti’ye katılma kararı aldığını belirtti.