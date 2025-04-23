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Akademi, Yapay Zeka ile Filmlere Ödül Veriyor

YAPAY ZEKANIN SINEMA ÖDÜLLERİNE ETKİSİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka kullanılarak üretilmiş filmlerin Oscar ödülüne aday olabileceğini duyurdu. Akademi, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu yıl geçerli olacak yeni ödül kurallarını açıkladı. Yaratıcı sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar, belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda Oscar ödülleri için yarışma şansına sahip olacak. Jüri üyeleri, ödül kazanan filmleri değerlendirirken “filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını” göz önünde bulunduracak.

Ayrıca, jüri üyeleri için aday olan tüm filmleri izleme zorunluluğu getirildi. Bu gereklilik, jüri üyelerinin final turunda oy kullanabilmesi için ön koşul olarak belirlendi. Öte yandan, film yapımında insan yaratıcılığının ön planda olduğu projelerin tercih edileceğini ifade eden akademi, “Akademi ve tüm branşlar, hangi filmin ödüllendirileceğine karar verirken yaratıcı sürecin merkezinde bir insanın yer alıp almadığını dikkate alarak başarıyı değerlendirecektir” dedi.

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