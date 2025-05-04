Akademik Toplantı Gerçekleşti! Sağlıkta Teknolojik İstiklal Bildirgesi Açıklandı

TOPLANTININ ÖNEMİ VE HEDEFİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler ve sağlık sektörü temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda, Türkiye’de yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin artırılması, biyoteknolojik ürünlerde yenilikçiliğin desteklenmesi ve dijital sağlık sistemlerinde bağımsızlığın sağlanması gibi önemli konular ön plana çıkan ‘Sağlıkta Teknolojik İstiklal’ adlı bildirge basın mensupları ile paylaşıldı. Bildirge, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarafından imzalandı ve resmi olarak yayımlandı.

ÖDÜLLERİN ANLAMI VE ETKİSİ

Bilal Erdoğan, konuşmasına İlim Yayma Ödülleri’nin geçmiş süreçlerine değinerek başladı. “2017 yılında başladığımız, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında üç kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü için hazırlıkları hızla sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, bu tür organizasyonların ödül sahiplerinin araştırmalarını daha geniş kitlelerle paylaşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantının, ödül sahibi akademisyenler ile İlim Yayma Vakfı’nın bursiyerlerini bir araya getirdiğini belirtti.

BU YIL KÜTÜPHANE KURULACAK

Bilal Erdoğan, bu yılki bildirgenin başlığının ‘Sağlıkta Teknolojik İstiklal’ olduğunu ifade ederek, bu belgede hem tespitler hem de somut öneriler yer aldığını açıkladı. Türkiye’de bilim insanlarının kamuoyuyla etkili iletişim kuramaması gerçeğine dikkat çekerek, ödül sahiplerinin her yıl en az bir kez bir araya gelerek kamuoyuyla görüşlerini paylaşmalarını arzu ettiklerini belirtti. Ayrıca, bildirgenin sonuçlarını ilgili karar vericilere ileteceklerini de ifade etti.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Toplantıda imzalanan bildirgede Türkiye’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması için kapsamlı bir dönüşüm gereği vurgulandı. Özellikle ‘Türkiye Sağlık Vadisi’ projesine dikkat çekilirken, yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin artırılması, biyoteknolojik ürünlerde inovasyonun desteklenmesi ve dijital sağlık sistemlerinde bağımsızlığın sağlanması gerektiği belirtiliyor.

YERLİ ÜRETİM VE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Bilim insanlarının katkısıyla oluşturulan bildirgede, Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sağlıkta dijitalleşmenin yerli teknolojilerle desteklenmesi, Sağlık Sanayi Başkanlığı’nın kurulması, stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi gibi öneriler de yer aldı. Toplantıya katılanlar, Türkiye’nin sağlıkta teknolojik bağımsızlığını artırmak için tüm paydaşların iş birliğine davet edilmesi gerektiğini belirtti.