Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Serbest Bırakıldı

ŞİMDİKİ DURUM

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün yargılanmasına devam edildi. Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen ilk duruşmada Ör, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bu duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

SAVUNMA AÇIKLAMALARI

Duruşmada savunma yapan Ör, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Bahsi geçen sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirten Ör, yaptığı paylaşımların hakaret unsuru taşımadığını savundu. Ör, “Hakaret kastım yoktur. Ben gazeteciyim, mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yazarım, paylaşımlarda bulunurum. Bu nedenle mağdura yönelik hakaret suçunu işlediğim iddiasını kabul etmiyorum.” şeklinde ifade etti.

Sanık avukatı Hüseyin Ersöz de Yargıtay içtihatları ve Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını örnek göstererek, bahse konu paylaşımların eleştiri ve yorum kapsamında olduğunu belirtti. Ersöz, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi ve Ör’ün tahliyesini talep etti.

MAHKEME KARARI VE SONUÇ

Ara kararını veren mahkeme, sanık Ör’ün tahliyesine karar verdi. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.