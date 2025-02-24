Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Serbest Kaldı

AKADEMİSYENİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün yargı süreci devam etti. Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya Ör, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmaya sanık avukatı da katıldı. Duruşmada savunma yapan Ör, üzerine atılan suçlamaları reddetti ve sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirtti. Yaptığı paylaşımların hakaret içerdiğini düşünmediğini dile getiren Ör, “Hakaret kastım yoktur. Ben gazeteciyim, mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yazarım, paylaşımlarda bulunurum. Bu nedenle mağdura yönelik hakaret suçunu işlediğim iddiasını kabul etmiyorum.” şeklinde savunma yaptı.

AİHM VE AYM KARARLARINDAN ALINTILAR YAPILDI

Sanık avukatı Hüseyin Ersöz de Yargıtay içtihatları ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını örnek göstererek, paylaşımların eleştiri ve yorum çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Avukat, müvekkilinin tahliyesini istedi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti ve Ör’ün tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verirken, taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre tanıdı ve duruşmayı erteledi.