Akademisyenler, Bahçeli’yi anlatacak

Akademisyenler, Roma’da Milliyetçi Hareke Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi anlatacak.

Bildiride Bahçeli’nin siyasetin tıkandığı dönemlerde, siyasetin şekillendirilmesini sağlayarak inisiyatif liderliği üstlendiği aktarılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ilk kez Avrupa’da gerçekleşecek sempozyumda sunulacak ‘Türk Siyasetinde Sağduyu Lideri Olarak Devlet Bahçeli’ bildirisi hazırlandı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde görevli Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan bildiri, 19 Şubat’ta Roma’da gerçekleşecek sempozyumda sunulacak. Bildiride Bahçeli’nin siyasetin tıkandığı dönemlerde, siyasetin şekillendirilmesini sağlayarak inisiyatif liderliği üstlendiği aktarılıyor. Bahçeli’nin önemli siyasal meseleleri çözülmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesinde güçlü bir moderatörlük üstlendiği anlatılan bildiride, “Bu durum aynı zamanda bir siyasal satranç ustalığıdır. Kritik alanlarda doğru siyasal müdahaleler yapabilme gücü ve bu konuda gösterilen inisiyatif, Devlet Bahçeli’nin sağuyu liderliği konusundaki iletişim yeteneklerinden birisidir. Bahçeli modelinde, ittifak kültürünün Türk siyasal hayatına bir model olarak yerleştirilmesi diyalog yönetimi konusunda büyük bir siyasal ustalıktır. Cumhur ittifakı, bu modelin sahada en önemli ve ilkesel yansımalarından birisidir.” denildi.

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