Akalın, Hükümet Sistemini Eleştirdi

MEHMET AKALIN’DAN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “tek adam” rejimi olarak nitelendirerek eleştirilerde bulundu. Akalın, Meclis’teki basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Rektörlerin ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması Anayasa’ya aykırıdır” yönündeki kararını hatırlattı. Akalın, bu kararın ülkedeki kurumları sarsan sessiz bir deprem gibi olduğunu dile getirdi.

SİSTEMİN ALEYHİNE İDDİALAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “tek adam” rejimi olduğunu savunan Akalın, bu yapı içinde yasamanın yürütmeyi denetim mekanizmasının ortadan kalktığını ve yargının tarafsızlığını kaybettiğini ileri sürdü. Akalın, tüm kurumların bir kişinin iradesine teslim edildiğini ifade ederek, üniversitelerin de bu zincire dahil edilmek istendiğini belirtti. Ülkede özgürlük ve liyakatin, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile sağlanabileceğini ifade etti.

ÜNİVERSİTELERİN GELECEĞİ

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle üniversitelerin özerk olacağını vurgulayan Akalın, “Biz, karanlık koridorlarda değil, aydınlık kampüslerde geleceği inşa edeceğiz. Biz, susan değil, soran, sorgulayan, üreten üniversiteler istiyoruz. Bu topraklarda bir kez daha bilim susacaksa, bilsinler ki, biz susmayacağız.” sözleriyle düşüncelerini açıkladı.