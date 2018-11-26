Bakan Akar’dan kaza açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Sancaktepe’de helikopterin düştüğü yerde incelemelere katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe’de düşen askeri helikopterin olduğu bölgede incelemeler yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar; Sancaktepe’de Kara Havacılık alaylarından birinin konuşlandığını söyleyerek, “Başımız sağolsun. Buradaki arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı şekilde bugün sabah saat 10:32’de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde iki subay iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faailyetlerine başlamışlardır. Maalesef saat 11:02’de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra bu kaza meydana gelmiştir. İki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğum bakında ameliyathanede ameliyatı yapılmaktadır. Sağlık personeli gerekli kararı verdi. Birinci ve gerekirse ikinci ameliyatı yapmak için hazırlıklarını sürdürmektedirler. Bu kahraman pilotlarımız, kahraman havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında içine girmişlerdir. Gördüğünüz gibi bunu da hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havalimanına ulaşmaya çalışmışlar, maalesef ulaşamamışlardır. Olayla ilgili incelemeler yapılıyor. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. bu çerçevede şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

TRT