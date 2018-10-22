Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklamasında Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta Türk gemisine yönelik tacizle ilgili açıklama yaptı.

Akar şunları kaydetti: “Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır.”

Milli Savunma Bakanı Akar “Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek” diye konuştu.

TRT