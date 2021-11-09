Akar: Ermenistan düşmanlığı bırakmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın düşmanlığı geride bırakarak geleceğe bakmaları gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşen Milli Savunma Bakanı Akar, “Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van’daki incelemelerinin ardından Azerbaycan’a geçti.

Başkent Bakü’de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi’ne geçerek, “8 Kasım Zafer Günü” dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Akar şiir okudu

“Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş” şiirinden, bir bölüm okuyan Akar, “Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü, yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, ‘artık yeter’ diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zaferin, sadece 44 günlük mücadeleyle değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi: