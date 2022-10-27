Akar: Hassasiyetimizi açık bir dille ifade ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı ile yaptığı görüşme sonrası iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz’in ziyaretine ilişkin, “Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz’i Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Önce baş başa görüşen ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Gantz, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, “Sayın Gantz, uzunca bir süre sonra ülkemize gelen ilk Savunma Bakanı” diye konuştu.

“Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler”

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye – İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve iş birliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum.”

“Hassasiyetlerimizi çok açık dille ifade ettik”

İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, “Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, iş birliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayii, askeri güvenlik iş birliği konusunda ciddi geçmiş ve tecrübenin bulunduğuna dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

“Yeni başlayan bu dönemde bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artması başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağına, bazı çözüm yollarının bulunacağına ve bu manada da bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Sözlerinin sonunda Gantz’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akar, “Bu görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ve bölge barışına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.