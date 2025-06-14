Akar, İsrail’in Eylemlerini Kınadı ve Güvenlik Üzerine Vurgu Yaptı

İSRAİL’E TEPKİLERİ KONUŞULDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail’in eylemlerine sert tepki gösterdi. Akar, “Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak” dedi. Akar, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuştu ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi. Akar, “İsrail vahşetler yapıyor. Etnik temizliği de geçtik, soykırım yapıyor. Gazze ve Lübnan yetmezmiş gibi, şimdi İran ile bir mücadeleye girişti. Haksız ve hukuksuz bir mücadele. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacak ve hukuk karşısında hesabını vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK, ASIL GÜNDEM

Akar, Türkiye için güvenliğin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Sıkıntılar ve meseleler büyük. Etrafımızda olayları dikkate almamız lazım. Rusya-Ukrayna savaşı dahil etrafımızda bazı tehdit ve tehlikeler gelişiyor. Savaş dediğiniz zaman insanlara uzak geliyor ve ‘şimdi sırası mı’ diyorlar. Öyle değil. Eğer 1 sene sonra başımıza bir şey gelecekse, bugünden itibaren bir tedbir alınmıyorsa çok geç kalmışız demektir” diye konuştu. Akar, savunma ve güvenliğin önemine dikkat çekerek, “Savunma ve güvenlik olmazsa olmazımız. Güvenlik olmazsa hanlar, hamamlar, arabalar, atlar, bahçeler, saraylar, bankalar hiçbir şeye yaramaz” şeklinde ekledi.

KÜLTEPE EKONOMİ ZİRVESİ’NİN GELİŞİMİ

Kültepe Ekonomi Zirvesi, ASKON Kayseri Şube Başkanı olarak görevde bulunduğu dönemde Ali Özcan tarafından başlatıldı ve zamanla Türkiye’nin en prestijli iş ve ekonomi buluşmalarından biri haline geldi. Zirveye bugüne kadar birçok bakan, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik Bakanları ile birlikte Sümeyye Erdoğan ve Ali Kibar gibi isimler bu organizasyona destek sağladı. Bu yılın ana konuğu ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Ali Özcan, “1’den 50’ye uzanan bir vizyonla” başladığı bu yolculuğunu her yıl büyüterek devam ettiriyor. Özcan, Kültepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi ve 2026-2027’nin ‘Kültepe Yılı’ ilan edilmesi için de çaba harcıyor. “Kültepe yalnızca geçmişi değil, geleceği de aydınlatacak” diyen Özcan, bugünün fikri, vizyonu ve inancının nasıl etkili olabileceğinin canlı bir örneğini sergiliyor. Yıllar önce attığı bu adım, sadece Kayseri’yi değil, Türkiye’yi de ekonomik ve kültürel bakımdan farklı bir noktaya taşıyor.