Akar: Milletimizi bu beladan kurtaracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonlarına değindi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni uçuş eğitim yılı, Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar’ın birinci pilot koltuğuna oturduğu “Koca Yusuf” olarak bilinen A400M uçağı görev uçuşunu başarıyla tamamladı. Son olarak Afganistan’daki personelin tahliyesinde görev alan uçağa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün uçurduğu jet de eşlik etti.

TSK’nın hem yurt içi hem sınır ötesinde önemli faaliyetler icra ettiğini belirten Bakan Akar, “Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan’dan tahliye görevini, hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz” diye konuştu. Türk Hava Kuvvetleri’nin 110’uncu kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Akar, “Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. En önemli görevimiz, terörle mücadele. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin peşinden gitmeyi sürdüreceğiz. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Uçuşun sonunda “Esen 01” çağrı koduyla personele telsizden hitap eden Bakan Akar, “Size verilen bütün görevleri bugüne kadar en güzel şekilde yaptınız. Bundan sonra da aynı şekilde yerine getireceğinize yönelik inancımız tamdır” dedi.