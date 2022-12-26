Akar: NATO şımarıklığa ‘dur’ demeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık faaliyetlerini içeren “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda terörle mücadele vurgusu yaptı. Yunanistan’a sert tepki gösteren Akar NATO’ya seslendiği konuşmasında ‘Uçaklarımız gerekli karşılığı vermiştir. NATO’nun bu şımarıklığa dur deme vakti gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Akar İsveç Finlandiya için de üyeliklerine karşı değiliz ancak teröre desteği kesmeliler açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı’nın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Akar konuşmasında terörle mücadeleye değinirken operasyonlarda komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsuru hedef alınarak yapıldığının altını çizdi. Akar, yıl başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Akar, ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.

Bakan Akar’ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız bugüne kadar en yoğun ve etkili şekilde korunmaktadır. 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

“TSK’YA İFTİRAYI TÜRK MİLLETİ AFFETMEYECEK”

İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK’nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK’ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.

“1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ”

Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operayonlar düzenlemiştir. Hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Suriye’nin kuzeyinde de operasyonlar icra edilmiştir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. TSK, DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına dönmüştür.