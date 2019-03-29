Akar: Operasyonlar sürecek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’de devam eden operasyonların devamının geleceğini söyledi.

Kandil’deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunların devamı gelecek.” dedi.

Akar, ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin,”Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer.” şeklinde konuştu.

Akar, Ege’deki gelişmeler konusunda ise “Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

TRT