Akar: Türkiye bu coğrafyanın kaderi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Geçmişte bütün olumsuz koşullara rağmen canı pahasına egemenlik ve bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu koruyan ülkemiz bugün de her geçen gün büyüyen ekonomisi, genç – dinamik nüfusu, etkin-caydırıcı ve saygın ordusuyla hak ve menfaatlerini korumakta çok daha azimlidir, kararlıdır. Herkes bilmelidir ki coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Biz bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi’ni Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren Miryokefalon gibi Anadolu’daki varlığı ebedi kılan önemli zaferlerden biri olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Kütahya ve Eskişehir muharebeleri sonrasında ortaya çıkan son derece hassas durum nedeniyle Sakarya savunması çok daha önemli hale gelmiş, kahraman ordumuz, düşmanı durdurma ve işgal altındaki vatan topraklarımızı geri almak için tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Silah ve cephane bakımından son derece güç şartlar altında olan ordumuz, 100 kilometrelik geniş bir cephede 22 gün, 22 gece devam eden muharebelerde, çok sayıda subay dahil binlerce şehit ve yaralı vererek Yunan ordusunun ilerleyişini durdurmuş ve zafere giden yolun önünü açmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ ile başlayan emrini vererek Türk milletinin bağımsız yaşama azim ve iradesini ortaya koymuştur.”