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Akarca’ya Jübile Madalyası Verildi

ÖDÜL TAKDİMİ

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev tarafından “Azerbaycan Savcılığının 100. Yıl Dönümü Jübile Madalyası” ile ödüllendirildi. Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) gelen bilgilere göre, Akarca, Ulusal İnsan Hakları Günü ve Anayasa ve Egemenlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü” konulu Uluslararası Ombudsman Sempozyumu’na katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Akarca, Sempozyum öncesinde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev’i ziyaret etti. Burada Akarca, KDK’nın görev ve yetkileri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aliyev, iki ülke arasında hukuk alanındaki işbirliğinin güçlenmesi, kurumlar arası dayanışmanın artması ve insan hakları konusundaki katkıları için Akarca’ya, “Azerbaycan Savcılığının 100. Yıl Dönümü Jübile Madalyası”nı takdim etti.

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