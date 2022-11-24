Akar’dan PKK’ya: Silah bırakın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye değindi ve PKK’nın silah bırakarak adalete teslim olmasını istedi.

PKK sıkışınca destekçilerinin kimyasal yalanını attığını belirten Milli Savunma Bakanı Akar ‘Dünya duysun, bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne yuvaları çatlasalar da patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür.’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütlerinin çökme noktasına geldiğini söyledi. İftira ve kara propagandaya başvurulduğunu hatırlattı, “PKK-YPG’nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz.” dedi. Akar, ABD’ye “teröre desteği” kesmesi çağrısını yineledi. “Teröristlerin adalete sığınmaktan başka çareleri yoktur.” ifadesini de kullanan Akar, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayinde yaptığı atılımlara işaret etti. Akar, Türkiye’nin en kısa zamanda kendi uçağını da tankını da yapacağını da belirtti.

‘MEHMETÇİĞİN EMEĞİNE SAYGI DUYULMALI’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda şunları kaydetti:

“Hudutlarımızda alınan yoğun önlemler terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir. Millî bir mesele olan hudut güvenliği, maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta; resmi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı ve yanıltıcı bazı söylemler ortaya atılmaktadır. Beklentimiz, sadece ve sadece Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesidir.

“Can damarları kesilen ve çökme noktasına gelen bu cani örgütün destekçilerinin boş durmadığı, her fırsatta iftira ve kara propagandaya başvurduğu, bu sefer de TSK’nin kimyasal silah kullandığı yalanını bir kez daha ortaya attığı görülmektedir.

‘KİMYALARI BOZULDU’

“Diğer bir deyişle PKK/YPG’nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz. Fizik kimya ilişkisi. Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları; tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır.

“Yalan ve iftira kampanyalarını yürütenler, binlerce evladı terör nedeniyle şehit ve gazi olan asil milletimiz nazarında zaten mahkûm olmuşlardır. Bu terör sevicilerinden, ordubozanlardan yaptıklarının hesabı, yargıda sorulmakta; süreç yakından takip edilmektedir.

“Bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür, ebedidir.

ABD’NİN TERÖRE DESTEĞİ

“Başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK’nın eşitttir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz.

PENÇE KILIÇ HAREKATI

“19 Kasım’da başlatılan ve Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur. Teröristlerin adalete sığınmaktan başka çareleri yoktur. Son olarak 17 Nisan’da başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı ile terör koridorundaki kilit kapatılmış; böylece hudutlarımızın ileriden güvenlik ve kontrolü sağlanmıştır.”

‘SAVAŞ BÜTÇESİ’ DEDİ

Görüşmelerde HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Milli Savunma Bakanlığı bütçesini “savaş bütçesi” olarak niteledi.

TSK’nın kimyasal silah kullandığı yalanını tekrar dile getiren Hatimoğulları, envanterde olmadığını da itiraf etti: “Türkiye uluslararası sözleşmelerde, kimyasal silahların yasaklanmasına dair sözleşmelere taraf bir ülkedir ve zaten envanterinizle resmî olarak bunu bulundurma olasılığınız yoktur. Fakat şunu hatırlatmak isterim; ortada görüntüler var.”

Pençe-Kılıç Harekatını da hedef alan Hatimoğulları, şöyle sürdürdü:

“İktidar bu katliamları da Allah’ın lütfu olarak görüyor, bu katliamları toplumun tamamını ve muhalefeti baskı altına almak için kullanıyor, tıpkı 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde yaşanan süreçte olduğu gibi. Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarına gerekçe üretmek için Taksim katliamının gerçekleştiğini düşünüyoruz.”

Ak Parti sıralarından “Türk devletini suçluyor. Böyle bir suçlamayı kabul etmiyoruz.” söylemleri yükseldi. CHP ve İyi Parti milletvekilleri ise konuşmaya sessiz kaldı.