Akar’dan Rus bakana: Saldırılara yanıt vereceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye operasyonları konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından:
Suriye’nin kuzeyi bağlamında;
– Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği,
– Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu,
– Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.
Ukrayna bağlamında;
– Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.