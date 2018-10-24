Akar’dan Yunanistan’a net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barbaros Gemisi'ne yapılan taciz hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barbaros Gemisi’ne yapılan taciz hakkında konuştu ve böyle bir şeye asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Bakan Akar, “Gemimiz çalışmalarına devam ediyor. herhangi bir tacize asla müsaade etmeyiz” dedi. Bakan Akar, Soçi mutabakatıyla ilgili sürece ilişkin soruya harita üzerinden göstererek yanıt verdi. Akar, “Şu ana yapılan uygulamalarda ağır silahların büyük bölümü çekildi, radikallerin büyük bölümü çekildi, ateşkes ihlallerinin yüzde 90 azaldığını hem biz görüyoruz hem de Rus dostlarımız görüyorlar.” dedi.

İşte Hulusi Akar’ın AA Editör Masası’nda yaptığı flaş açıklamalar:

BARBAROS’A YUNAN TACİZİ

İkinci tacize asla müsaade etmeyeceğiz. Hazırlıklarımız bu konuda tamamdır. Gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Komşularımızdan her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz.

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Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız.

Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır. Tarafları aklı selime davet ediyoruz. Biz meselelerinin barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.

HÜRRİYET