Akarsu Slalom Türkiye Kupası Erzincan’da

Yarışmanın Tarihleri ve Yeri

Türkiye Kano Federasyonu, Akarsu Slalom Türkiye Kupası Yarışları’nı 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzincan’da gerçekleştirecek. Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu önemli etkinlik, Erzincan Kano ve Rafting Parkuru’nda yapılacak.

Kategoriler ve Teknik Toplantı Bilgileri

Yarışma farklı kategorilerde düzenlenecek. Bu kategoriler, büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar, minik erkekler ve minik kadınlardan oluşuyor. Yarışmanın teknik toplantısı ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00’da Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda yapılacak. Her kulüpten veya ilden bir idareci ve 2025 yılı antrenör vizesini almış bir antrenör, katılacak.

Açılış ve Kapanış Seremonileri

Etkinliğin açılış seremonisi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 19.00’da Erzincan, Ordu Caddesi Kulempark’ta yürüyüşle başlayacak ve Dörtyol Meydanı’nda sona erecek. Kapanış seremonisi ve ödül töreni ise 14 Eylül 2025 Pazar günü, yarışmanın sona ermesinin ardından yarışma alanında yapılacak.