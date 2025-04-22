Akaryakıt fiyatları artışa geçiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, motorin fiyatında yeni bir artışa yol açıyor. Motorin fiyatına, bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarıyla ilgili ise henüz bir zam ya da indirim haberi mevcut değil.

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Benzin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor. Güncel fiyatlar şu şekilde; benzin 45.15 TL/LT, motorin 44.37 TL/LT ve otogaz 27.39 TL/LT. Önceki veri setlerinde benzin 45.00 TL/LT, motorin 44.25 TL/LT ve otogaz 26.79 TL/LT olarak görülmekte. Diğer güncel fiyatlara bakıldığında, benzin 45.75 TL/LT, motorin 45.16 TL/LT ve otogaz 27.29 TL/LT. Son olarak, benzin 46.11 TL/LT, motorin 45.51 TL/LT ve otogaz 27.24 TL/LT fiyatlarına ulaşmış durumda.

SERBEST FİYATLANDIRMA SİSTEMİ

Petrol Piyasası Kanunu gereği, 1 Ocak 2005 tarihinden beri akaryakıt için Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistem sayesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirlemek konusunda serbest bırakılmışken, bayiler de dağıtım şirketlerinden aldıkları tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamaktadır. Bayiler, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahiptir. Türkiye’de perakende satış fiyatları, bu rekabet koşulları dikkate alınarak oluşturuluyor.