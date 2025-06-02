Ekonomi

Akaryakıt Fiyatları Bayramda Düşecek

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AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de enflasyondan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli artış gösteriyor. Her bayram dönemi akaryakıtta zam yapılırken, bu bayramda farklı bir durum yaşanacak. Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent petrol fiyatları, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 2’lik bir artışla 64 dolara yükseldi.

İNDRİM BEKLENTİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor. Ayrıca, 5 Haziran Perşembe günü de LPG için 1,07 lira civarında bir indirim olabileceği tahmin ediliyor. Ancak benzin ile ilgili şu aşamada herhangi bir indirim planı bulunmuyor.

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