Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Brent petrol fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarında indirimler ve zamları da beraberinde getiriyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir zam yapılırken, motorin fiyatlarına ise 12 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı 42.84 TL, motorin litre fiyatı 42.81 TL ve LPG litre fiyatı 26.03 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Anadolu yakasında ise benzin fiyatı 42.72 TL, motorin litre fiyatı 42.75 TL ve LPG litre fiyatı 25.49 TL olarak kaydedilmiştir.

ANKARA VE İZMİR FİYAT VERİLERİ

Ankara’da benzin litre fiyatı 43.26 TL, motorin litre fiyatı 43.36 TL ve LPG litre fiyatı 26.04 TL olarak duyurulmuştur. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 43.70 TL, motorin litre fiyatı 43.85 TL ve LPG litre fiyatı 25.94 TL olarak güncellenmiştir.