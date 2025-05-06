Akaryakıt Fiyatları Değişkenlik Gösteriyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Otogaz (LPG) litre fiyatında dün geceden itibaren 1 lira 20 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu durum, araç sahipleri için önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

BENZİN VE MOTORİN BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş, Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatlarında da indirim olabileceği beklentisini artırıyor. Taksi şoförlerinden kamyonculara, otobüs işletmecilerinden bireysel araç kullanıcılarına kadar geniş bir kesim, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Küresel gelişmeler doğrultusunda, otogaz fiyatlarına 1,20 TL’lik indirim de yapıldı ve bu indirim, dün gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

Fiyat hareketliliği sürerken, benzin fiyatı 45,05 TL, motorin 45,29 TL ve LPG ise 25,59 TL olarak kaydedildi. Diğer taraftan, 45,81 TL’lik benzin, 46,22 TL’lik motorin ve 26,09 TL’lik LPG fiyatları da dikkat çekiyor. Son olarak, benzin fiyatı 46,17 TL, motorin 46,56 TL ve LPG fiyatı 26,04 TL olarak güncellenmiş durumda.