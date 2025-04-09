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Akaryakıt Fiyatları Düşüş Gösterecek

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor, bu da akaryakıt fiyatlarının günlük olarak değişkenlik göstermesine yol açıyor. Son zamanlarda motorin ve benzin fiyatlarına gelen artışların ardından, sürücüler 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bir zam veya indirim olup olmadığını sorguluyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında güncel durum nedir? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla mevcut akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler.

FİYATLANMA BEKLENTİLERİ

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında 1 lira 50 kuruşun üzerinde bir indirim bekleniyor. Ayrıca, otogaz (LPG) fiyatlarında da bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk bir düşüş öngörülüyor. Beklenen indirim, tahmin edildiği gibi gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına akaryakıt fiyatları şu şekilde: İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları: Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü? Ankara akaryakıt fiyatları: İzmir akaryakıt fiyatları:

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